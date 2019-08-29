Счетная палата не нашла приложения от Росстата за 65 млн рублей, в ведомстве списывают все на требования Google и Apple

Счетная палата обнаружила, что Росстат потратил 64,6 млн рублей на мобильное приложение, которое до сих пор не выпущено. В ведомстве сообщили, что сервис готов, но пока не согласован с представителями Google и Apple.

По данным СП, Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит». Компания должна была обновить дизайн сайта статистического ведомства, внедрить единую систему управления контентом и разработать мобильное приложение. Однако подопечные Алексея Кудрина так и не нашли сервис в App Store или Google Play. Эксперты палаты подчеркивают, что работы «Ланита» приняты и оплачены.

Однако в пресс-службе Росстата сообщили, что приложение готово. Сейчас оно проходит стадию согласования со специалистами Google и Apple, передает «РИА Новости». После того как формальные требования компаний будут соблюдены, сервис появится в Google Play и App Store.