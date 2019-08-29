МЧС предупредило жителей Башкирии об усилении ветра

В башкортостанском главке МЧС предупредили о резком усилении ветра в республике. Местами порывы могут достигать скорости до 20 м/с.

По прогнозам синоптиков, с 20.00 29 августа до 20.00 30 августа в Башкирии ожидаются дожди и ливни. Ветер северный, северно-восточный 7—12 м/с, но местами возможны порывы до 15—20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер силой 17,2—20,7 м/с считается очень крепким и ломает сучья деревьев.

В МЧС посоветовали не выходить из зданий без необходимости и следить за детьми. Тем, кого ветер застал на улице, советуют не прятаться около стен домов, остановок и деревьев.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.

Автомобилистам советуют выходить из машины и искать надежное укрытие.