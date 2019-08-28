Новости общества

00:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Италии открылся 76-й Венецианский кинофестиваль

23:37, 28.08.2019
В Италии открылся 76-й Венецианский кинофестиваль
Фото: скриншот

В Италии состоялось открытие 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Он продлится до 7 сентября.

Фестиваль открыл фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда».

Председателем жюри стала аргентинский режиссер Лукресия Мартель. В основную программу включена 21 картина.

Напомним, что в прошлом году актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров