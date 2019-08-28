В Италии открылся 76-й Венецианский кинофестиваль
В Италии состоялось открытие 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Он продлится до 7 сентября.
#BiennaleCinema2019 #Venezia76 #OpeningCeremony #AlessandraMastronardi: I declare the 76th Venice International Film Festival open! pic.twitter.com/n8si8q7rML— Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 28, 2019
Фестиваль открыл фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда».
Председателем жюри стала аргентинский режиссер Лукресия Мартель. В основную программу включена 21 картина.
Напомним, что в прошлом году актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».ОбществоКультура
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