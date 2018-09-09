Российская актриса получила приз Венецианского фестиваля
Актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».
«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — приводит «Коммерсант» слова Кудряшовой.
Главный приз фестиваля получил фильм Альфонсо Куарона «Рим». Гран-при получила лента «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.
Лучшим актером признали Уиллема Дефо за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», лучшей актрисой стала Оливия Колман («Фаворитка»). Приз за лучший сценарий получили братья Коэн за ленту «Баллада Бастера Скраггса».Напомним, 75-й международный Венецианский кинофестиваль открылся картиной Дэмьена Шазелла «Человек на Луне». ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым