Российская актриса получила приз Венецианского фестиваля

Актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».



«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — приводит «Коммерсант» слова Кудряшовой.

Главный приз фестиваля получил фильм Альфонсо Куарона «Рим». Гран-при получила лента «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

Лучшим актером признали Уиллема Дефо за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», лучшей актрисой стала Оливия Колман («Фаворитка»). Приз за лучший сценарий получили братья Коэн за ленту «Баллада Бастера Скраггса».