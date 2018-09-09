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Российская актриса получила приз Венецианского фестиваля

03:29, 09.09.2018

Актриса Наталья Кудряшова получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».

«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — приводит «Коммерсант» слова Кудряшовой.

Главный приз фестиваля получил фильм Альфонсо Куарона «Рим». Гран-при получила лента «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

Лучшим актером признали Уиллема Дефо за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», лучшей актрисой стала Оливия Колман («Фаворитка»). Приз за лучший сценарий получили братья Коэн за ленту «Баллада Бастера Скраггса».

Напомним, 75-й международный Венецианский кинофестиваль открылся картиной Дэмьена Шазелла «Человек на Луне». ОбществоКультура
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