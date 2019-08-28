МТС купил киностудию за 2 млрд рублей

Оператор связи МТС купил у АФК «Система» 100% АО «Объединенные русские киностудии» (бренд «Кинополис»). Стоимость сделки составила 2 млрд рублей.

Киностудию передадут под управление учрежденной в августе структуры «МТС Медиа», которая объединит все существующие ТВ-направления МТС: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ, сообщили в пресс-службе оператора. МТС планирует для начала выпускать контент по партнерской схеме, но в будущем не исключает и самостоятельное производство контента, пишет «Интерфакс».

Напомним, в марте МТС сообщил о закрытии сделки по продаже 18,7% акций онлайн-ретейлера Ozon холдингу АФК «Система» за 7,9 млрд рублей.