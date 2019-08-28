Пользователи из России устроили набег на канал рэпера A$AP Rocky из-за нового клипа «про бабушку»

Фото: commons.wikimedia.org/ The Come Up Show

Пользователи из России устроили набег в комментарии к клипу известного американского рэпера A$AP Rocky «Babushka Boi.

Ранее рэпер успел заинтриговать русскоязычного зрителя тизером этого клипа. В нем звучит трэп-версия «Мурки» со словами «Первый раз в России парень из Нью-Йорка, гарлемский залетный фраерок» (к слову, бит написали российские битмейкеры). Кроме того, в нем звучало предположение, что сам A$AP Rocky — внук русской бабушки, так как носит на голове Babushka — платок, повязанный на манер русских бабушек. В связи с этим русскоязычные пользователи ожидали чего-то вроде «рэп-шансона», и в комментариях к трейлеру немало восторженных отзывов на русском.

Однако в полной версии клипа нет ни одного слова на русском, композиция незначительно отличается по стилю от других треков исполнителя. В связи с этим на канале вновь появилось большое количество русскоязычных комментаторов — но уже с возгласами недоумения и возмущения. Впрочем, некоторые из них сознательно оставляют отзывы на русском, чтобы (вполне успешно) раздражать англоязычных комментаторов.

Вместе с тем на момент написания заметки клип набрал 480 тысяч просмотров, более 160 тысяч лайков и 2,3 тысячи дизлайков.

Похожий случай произошел этим летом с инстаграм-аккаунтом певицы Lady Gaga из-за информации о том, что та якобы увела у российской модели Ирины Шейк ее бойфренда, актера Брэдли Купера. Тысячи русскоязычных пользователей атаковали страницу певицы с гневными комментариями, однако затем инстаграм-аккаунт Lady Gaga превратился в форум для русскоязычных пользователей, уже не обращающих внимание на первопричину появления там.