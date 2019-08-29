Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +15

В четверг, 29 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, северный сильный, местами порывами до 17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +10°С до 15°С. В Казани днем ожидается от +12°С до 14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +10°С до 14°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о сильных порывах ветра.