Товарищеский матч. Сборная России по баскетболу разгромила команду Испании

Сегодня, 28 августа, в рамках подготовки к чемпионату мира-2019 в Китае сборная России по баскетболу победила команду Испании со счетом 74:55.

Самым результативным игроком встречи стал испанец Уильям Эрнангомес, набравший 26 очков. У россиян больше всех набрал Виталий Фридзон, в его активе 14 очков.

Товарищеский матч, Нинбо, Китай

Россия — Испания — 74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15)

Россия: Фридзон (14), Зубков (11), Мотовилов (10).

Испания: У.Эрнангомес (26), Х.Эрнангомес (12), Колом (7).