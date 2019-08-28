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Товарищеский матч. Сборная России по баскетболу разгромила команду Испании

18:04, 28.08.2019
Товарищеский матч. Сборная России по баскетболу разгромила команду Испании
Фото: vk.com/russiabasket

Сегодня, 28 августа, в рамках подготовки к чемпионату мира-2019 в Китае сборная России по баскетболу победила команду Испании со счетом 74:55.

Самым результативным игроком встречи стал испанец Уильям Эрнангомес, набравший 26 очков. У россиян больше всех набрал Виталий Фридзон, в его активе 14 очков.

Товарищеский матч, Нинбо, Китай

Россия — Испания — 74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15)

Россия: Фридзон (14), Зубков (11), Мотовилов (10).

Испания: У.Эрнангомес (26), Х.Эрнангомес (12), Колом (7).

СпортБаскетбол
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