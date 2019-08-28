В Салавате задержали напавшего с ножом на полицейского дебошира

В Салавате задержали местного жителя по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. 26 августа он в состоянии опьянения выкидывал свои вещи с балкона на автомобиль внизу, а затем ударил ножом прибывшего сотрудника полиции.

Полицию вызвала соседка подозреваемого, чей автомобиль и попал под «обстрел». Прибывшие по сообщению двое сотрудников полиции потребовали от подозреваемого прекратить противоправные действия и дать объяснения по факту повреждения чужого автомобиля. На высказанные требования 43-летний мужчина, открыв дверь своей квартиры, стал вести себя агрессивно и размахивать двумя имеющимися у него в руках ножами, угрожая полицейским. В ходе задержания подозреваемый причинил ножевое ранение плеча одному из полицейских, после чего был остановлен и на него были надеты наручники.

Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и незаконное проникновение в жилище, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

Напомним, сегодня также сообщалось, что в Башкирии мужчина раскопал могилу, чтобы убедиться в смерти знакомой. На него завели дело по подозрению в осквернении могилы.

