Telegram начал тестировать свой блокчейн

Telegram Павла Дурова запустил закрытое тестирование собственного блокчейна. Пока доступ получили несколько команд программистов.

Работой занялись команды специалистов по блокчейну по всему миру, пишут «Ведомости». Среди них несколько российских.

По сути, команды получили возможность установить у себя ноду блокчейн-сети TON, передает газета пояснения руководителей двух компаний.

Первые результаты тестирования показывают «крайне высокую скорость транзакций». Но пока код блокчейна, в том числе смарт-контракты, только тестируются.

Напомним, что на основе этой сети Дуров рассчитывает запустить криптовалюту Gram, которую уже оценили в $30 млрд. В начале года сообщалось о планах Telegram дать старт платформе уже в марте 2019-го.