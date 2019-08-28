В работе «ВКонтакте» в Казани и других городах зафиксировали сбой

Сегодня начиная с 13.00 в работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксировали сбой. Сервис Downdetector зафиксировал в это время почти 400 сообщений о нарушениях в работе соцсети.

Согласно карте сбоев, чаще всего о проблемах сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове и Нижнем Новгороде. Сообщения о сбоях присутствуют и в Казани.

Чаще всего жалобы приходят на непосредственную работу сайта (91% на момент написания заметки), проблемы со входом на сайт (5%) и отправку сообщений (2%).

Напомним, 23 августа в ряде городов также сообщали о сбоях в работе Facebook.