Пользователи Facebook из Казани и других городов Россим пожаловались на сбои

В работе социальной сети Facebook произошел сбой.

По данным сервиса Downdetector, в России чаще всего с проблемами столкнулись пользователи из Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара. Сбой также наблюдается в Нидерландах, Германии, Великобритании, Швейцарии и Венгрии.

80% пользователей Facebook наблюдают сбои в работе сайта, еще 19% пожаловались на проблемы со входом в свои аккаунты.

Накануне пользователи Instagram пожаловались на неполадки в работе сервиса. Большинство жалоб приходятся на США, Бразилию и Германию.