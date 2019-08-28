В КФУ рассказали о погоде на День города и 1 сентября

Среднесуточные температурные показатели в ближайшие дни будут ниже нормы на 6—7 градусов, рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, солнце вернется в столицу уже завтра, 29 августа. Однако столбики термометров днем поднимутся лишь до 14 градусов, ночью — плюс 5 градусов.

В День Республики в Казани будет солнечно и без осадков: днем — плюс 15, ночью — 6 градусов со знаком плюс. 1 сентября в Казани будет облачно с прояснениями и без осадков: днем — плюс 17, ночью — плюс 10 градусов.

Начало сентября будет ознаменовано потеплением, температурные показатели приблизятся к норме, передает заявление Переведенцева пресс-служба КФУ.

Напомним, на минувшей неделе Гидрометцентр России пообещал, что бабье лето в этом году все же будет.