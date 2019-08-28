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В соцсетях появилось видео, как мужчина в одиночку толкает казанский троллейбус

13:34, 28.08.2019
В соцсетях появилось видео, как мужчина в одиночку толкает казанский троллейбус
Фото: скриншот

Сегодня в казанских группах в соцсетях появилось видео того, как некий мужчина в одиночку толкает троллейбус, штанги которого слетели с проводов. Видео вызвало удивление у пользователей: одни восхитились силой «богатыря», другие же сочли, что у троллейбуса работала система автономного хода.

Видеозапись в различных группах носит название наподобие «Невероятный Халк и казанский троллейбус» или «Халк-кондуктор».

Напомним, на минувшей неделе в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена девушка, «выгуливающая» пылесос в центре Казани.

Общество Татарстан
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