В Татарстане начали прием заявлений от желающих голосовать на выборах в Госсовет не по прописке

Фото: Максим Платонов

Участковые избирательные комиссии начали прием заявлений от татарстанцев, желающих проголосовать на выборах в Госсовет РТ не по месту прописки, а по фактическому месту нахождения. Заявления на включение в списки избирателей принимаются на всех 2 811 избирательных участках, которые будут работать в республике в день голосования 8 сентября.

В крупных городах, где проживает большое количество избирателей, заявления на участках принимаются с 9.00 до 18.00 в будние дни и с 9.00 до 13.00 в нерабочие дни, включая День Республики 30 августа. Заявления на включение в списки избирателей принимаются до 4 сентября включительно только при наличии паспорта. Бланк заявления избирателям выдадут непосредственно на избирательном участке, сообщили в пресс-службе Центризбиркома РТ.

Помимо участковых избирательных комиссий, подать заявление на включение в список избирателей не по месту прописки можно в территориальных избирательных комиссиях, в многофункциональных центрах, а также на российском портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи.

Также с 5 сентября и до 14.00 7 сентября можно будет оформить специальное заявление для голосования на удобном участке. Это можно сделать только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации (прописки). В УИК избирателям, которые заявились для голосования на другом участке, выдадут заявление со специальной защитной маркой — с ним можно прийти на выбранный избирательный участок 8 сентября и проголосовать.

Подробнее о выборах в Госсовет Татарстана читайте в сюжете «Реального времени».