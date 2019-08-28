Николай Гиоргобиани про шансы «Уфы» в сезоне: «Надеюсь, в итоге за шестерку зацепимся»

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани поделился ожиданиями от текущего сезона российской премьер-лиги (РПЛ).

— «Уфа» уже в четырех очках от лидеров. На какое место нацеливаетесь?



— Надеюсь, в итоге за шестерку зацепимся. Но я бы не отказался и от зоны Лиги чемпионов. Всегда надо ставить максимальные задачи, а там уж как получится.

— Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов видит в вас игрока, который в будущем способен прославить клуб. Как относитесь к его словам?

— Приятно такое слышать. Надеюсь, «Уфа» доберется до вершин, которые себе наметила. Ребята в команде у нас — топ. Я люблю клуб, город и наших болельщиков, которые в последних матчах нас мощно поддерживали. Здорово видеть полные трибуны, — сказал Гиоргобиани.

Напомним, ранее «Уфа» впервые в истории клуба обыграл питерский «Зенит».