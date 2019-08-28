Татарстанским пожарникам закупят рабочую одежду на 4,9 млн руб

2-й отряд Федеральной противопожарной службы Альметьевска объявило тендер на закупку 170 пожарных костюмов по 6,7 тыс. руб. за штуку и 968 костюмов по 3,9 тыс. руб. Общая стоимость 1138 костюмов составит 4,9 млн рублей.

Сроки подачи заявок — с сегодняшнего дня по 3 сентября. Размер обеспечения заявки — 49 тыс. руб. Преимущества будут отданы субъектам малого предпринимательств и социально ориентированным некоммерческим организациям, сообщается на сайте госзакупок.

В рамках тендера действует запрет на поставку и прокат для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов РФ и муниципальных нужд «товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств».

Напомним, на днях Правительство Татарстана продлило программу защиты населения от ЧС.