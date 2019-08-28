Минспорта Татарстана закупит лыжи и лодки почти на 4 млн рублей

Центр спортивной подготовки Минспорта Татарстана объявил два тендера на закупку спортивного инвентаря: для лыжных гонок, прыжков с трамплина и для гребного спорта. Общая сумма тендеров составляет 3,8 млн рублей.

В закупку инвентаря для гребного спорта входит две лодки-одиночки по 975 тыс. рублей каждая. Тендер по лыжному оборудованию более разнообразен: он включает в себя не только лыжи двух разных типов, спортивные костюмы и обувь, но и 10 штук смарт-часов с GPS стоимостью до 42 тыс. рублей за штуку.

Напомним, «Реальное время» регулярно публикует обзор наиболее интересных татарстанских тендеров. На этой неделе в него вошел тендер на оздоровление Волги на 787 млн рублей и замена тысячи светильников на энергоэффективные для Международного аэропорта «Казань».