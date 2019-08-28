Новости спорта

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Минспорта Татарстана закупит лыжи и лодки почти на 4 млн рублей

10:44, 28.08.2019
Минспорта Татарстана закупит лыжи и лодки почти на 4 млн рублей
Фото: pixabay.com

Центр спортивной подготовки Минспорта Татарстана объявил два тендера на закупку спортивного инвентаря: для лыжных гонок, прыжков с трамплина и для гребного спорта. Общая сумма тендеров составляет 3,8 млн рублей.

В закупку инвентаря для гребного спорта входит две лодки-одиночки по 975 тыс. рублей каждая. Тендер по лыжному оборудованию более разнообразен: он включает в себя не только лыжи двух разных типов, спортивные костюмы и обувь, но и 10 штук смарт-часов с GPS стоимостью до 42 тыс. рублей за штуку.

Напомним, «Реальное время» регулярно публикует обзор наиболее интересных татарстанских тендеров. На этой неделе в него вошел тендер на оздоровление Волги на 787 млн рублей и замена тысячи светильников на энергоэффективные для Международного аэропорта «Казань».

СпортЭкономикаБюджет Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров