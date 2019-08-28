Аналитики назвали средний возраст автовладельцев в России

Средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» по результатам опросов, которые проводились в 2013—2019 годах среди 240 тыс. респондентов.

Самым «молодым» автомобильным брендом стал Infiniti — средний возраст обладателей этих машин составил 33 года. Россияне постарше имеют автомобили SsangYong и Great Wall (в среднем им 41 год), Land Rover, Chery, Suzuki и Renault (40 лет), сообщает «Автостат».

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего водят мужчины. В тройке лидирующих марок оказались: Infiniti (95,8%), УАЗ (95,5%) и Subaru (93,3%).