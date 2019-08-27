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В Башкирии избили участника операции по спасению заложников в школе Беслана

20:26, 27.08.2019
В Башкирии избили участника операции по спасению заложников в школе Беслана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Башкирии завели уголовное дело по факту избиения жителя Уфы, который участвовал в операции по спасению заложников в школе Беслана 15 лет назад.

По предварительным данным, в одном из садовых товариществ Демского района между мужчинами возник конфликт. В ходе потасовки сосед нанес удары металлической трубой в область головы мужчине. Потерпевший был госпитализирован, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

Источник в правоохранительных органах издания отметил, что потерпевшего зовут Александр Воронцов. После нападения он был в коме, в скором времени, когда доктора разрешат, специалисты допросят его.

Происшествия Башкортостан
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