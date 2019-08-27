В Китае обезьяна использовала орудие для побега из зоопарка
В Китае зафиксировали случай использования простого орудия обезьяной. Этот примат применил заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка.
Видео побега опубликовала газета South China Morning Post. На записи можно рассмотреть, как примат размахивается и несколько раз бьет камнем по ограждению. Стекло трескается, и обезьяна резко отбегает в сторону.
Сотрудники зоопарка считают эту обезьяну умнее сородичей. По их словам, она единственная кто использует камни, чтобы колоть орехи.
Дирекция решила убрать из вольера камни, чтобы попытка бежать не повторилась.Общество
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