Группа фильма «Команда мечты» о съемках в Казани: «Здесь удивительные локации»

Фото: Ринат Назметдинов

Половина фильма «Команда мечты» была отснята в Казани. Об этом журналистам рассказали создатели ленты: генеральный продюсер Филипп Абрютин и режиссер Максим Зыков на предпремьерном показе в кинотеатре имени Ленина.

Картина состоит из двух новелл: истории спортивного комментатора и взаимоотношений влюбленных друг в друга жокеев, которые на соревнованиях выступают в качестве соперников. В Казани была отснята часть, связанная с конным спортом.

«Мы могли снять все в Москве, но московский ипподром — это историческое здание и там не было атмосферы, которой мы хотели добиться. Поэтому мы начали смотреть варианты в Европе, Ростове-на-Дону и приехали в Казань. Увидели ипподром и влюбились в него. Это лучший ипподром в России и в Восточной Европе, очень высокая культура отношения к конному спорту», — рассказал генеральный продюсер Филипп Абрютин.

«Главное достоинство Казани — очень удобное расположение, легко добираться из Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь потрясающее освещение — раньше светлеет. Здесь удивительные локации и можно и пустыню снять, и море, и долины найти», — добавил режиссер Максим Зыков.

В широкий прокат картина выходит 29 августа.

Напомним, что создатели также рассказали о гонораре одного из главных актеров картины — сына казанского мэра Тагира Метшина.