Евгений Савин признался, что участвовал в договорном матче

Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Бывший футболист, а ныне блогер «Красава» Евгений Савин рассказал о договорном характере матча между «Томью» и «Кубанью» в 2004 году.

«Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще сраным ноунеймом. Играл за Томск, мы играли против «Кубани» на выезде на Кубок. Счет 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю.

Представь, я молодой парень, первый раз играю против Премьер-лиги, глаза горят, *** стоит на футбол, выхожу продавать себя. Любой матч против Премьер-лиги — это шанс. Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник — метров с 25 в девятку. И тут понимаю, что никто не радуется.

В том матче мы в итоге проиграли 1:3. Я был рад: просрали, но я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо. После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол». Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке», — сказал Савин в эфире ТО «Gazgolder».

Напомним, недавно на канале «Красава» вышел репортаж про казанский «Рубин».