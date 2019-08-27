Спикер Курултая Башкирии наградит стюардессу из Башкирии с приземлившегося в поле А321

Одной из бортпроводниц самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле под Москвой, была уроженка Башкирии Алия Слякаева. Спикер Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев рассказал о планах наградить девушку.

«Я направил письмо в «Уральские авиалинии» с приглашением Алии в Уфу для церемонии чествования. В сентябре планируется проведение фестиваля «За честь республики», думаю, на этом мероприятии мы вручим Алие заслуженную награду», — написал глава республиканского парламента на своей странице Facebook.

Напомним, что жесткую посадку пришлось совершить из-за попавших в двигатели самолета птиц. Лайнер приземлился успешно. Летчикам присвоили звания Героев России. Экипаж самолета чествовали на стадионе в Екатеринбурге перед началом матча между «Уралом» и «Крыльями советов».