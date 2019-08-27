В Уфе пройдет этап Кубка России по волейболу

Стали известны города, в которых пройдут этапы Кубка России по волейболу. Одним из них выбрана Уфа.

В столице Башкирии помимо хозяев из команды «Урал» выступят новоуренгойский «Факел», оренбургский «Нефтяник», нижневартовский клуб «Югра-Самотлор», стерлитамакский «Тархан» и челябинский клуб «Торпедо».

Все встречи пройдут с 17 по 22 сентября на площадке спорткомплекса «Динамо».

Напомним, ранее врио главы Башкортостана Радий Хабиров подтвердил скорое начало строительства волейбольного центра в Уфе.