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В Уфе пройдет этап Кубка России по волейболу

12:06, 27.08.2019
В Уфе пройдет этап Кубка России по волейболу
Фото: proufu.ru

Стали известны города, в которых пройдут этапы Кубка России по волейболу. Одним из них выбрана Уфа.

В столице Башкирии помимо хозяев из команды «Урал» выступят новоуренгойский «Факел», оренбургский «Нефтяник», нижневартовский клуб «Югра-Самотлор», стерлитамакский «Тархан» и челябинский клуб «Торпедо».

Все встречи пройдут с 17 по 22 сентября на площадке спорткомплекса «Динамо».

Напомним, ранее врио главы Башкортостана Радий Хабиров подтвердил скорое начало строительства волейбольного центра в Уфе.

СпортВолейбол Башкортостан
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