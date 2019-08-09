В Татарстане пьяный водитель без прав столкнулся лоб в лоб с мотоциклистом

Вчера, 8 августа, на автодороге Мезиново — Свияжск лоб в лоб столкнулись автомобиль «Мазда-3» и мотоцикл «Ява-350». В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, автомобилист с травмами доставлен в больницу.

Водитель машины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и выехал на встречную полосу. В этот момент по ней ехал мотоцикл, произошло столкновение.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, автомобилиста лишили прав на 18 месяцев, с октября прошлого года.

Ранее сообщалось,что Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которые совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Теперь за гибель двух или более лиц водителю, который сел пьяным за руль, будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы вместо 4—9 по действующему законодательству.



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