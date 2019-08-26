Скончался экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех

В возрасте 82 лет скончался бывший глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех.

Смерть наступила в больнице Розенхайма в Германии, куда он был госпитализирован после посещения ресторана, сообщает Bild.

Точная причина смерти не уточняется.

Пиех был председателем наблюдательного совета концернов Volkswagen AG (в 2002—2015 годах) и MAN (в 2007—2015 годах). Являлся членом автопромышленной династии Порше (прямой внук основателя династии Фердинанда Порше).