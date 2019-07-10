Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей

Певица и актриса Тейлор Свифт возглавила ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых актеров, музыкантов и спортсменов 2019 года по версии журнала Forbes. С 1 июня 2018 года ее доход за вычетом налогов составил $185 миллионов.

Вторую строчку заняла модель Кайли Дженнер — $170 миллионов. Тройку замыкает рэпер Канье Уэст ($150 млн), сообщается на сайте журнала.

В топ-10 также вошли нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси ($127 млн), певец Эд Ширан ($110 млн), нападающий ФК «Ювентус» Криштиану Роналду ($109 млн), нападающий ФК «ПСЖ» Неймар ($105 млн), группа The Eagles ($100 млн), психолог и телеведущий Фил Макгроу ($95 млн), боксер Сауль Альварес ($94 миллиона).

Ранее Forbes назвал Jay-Z первым в мире рэпером-миллиардером.