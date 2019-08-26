Через сервис «Мой депутат» ежедневно семь кандидатов отвечают на вопросы татарстанцев

Фото: Екатерина Аблаева

С начала работы онлайн-сервиса «Мой депутат», с 16 июля, поступило более 6,5 тыс. обращений жителей республики к кандидатам в депутаты от «Единой России». С помощью этого сервиса татарстанцы задают вопросы или оставляют предложения представителям партии несколькими способами: через сайт Мойдепутат.онлайн, по горячей линии 8800-201-16-00, а также отправляют с сайта сообщения в WhatsApp.

Приемная проекта работает с 9.00 до 21.00. В ней по очереди дежурят 53 кандидата партийного списка. С середины июля они уже обзвонили около 3 тыс. человек, оставивших свои заявки с помощью онлайн-сервиса. Но количество обращений растет. Поэтому с сегодняшнего дня число кандидатов в депутаты, которые ежедневно общаются с избирателями, увеличено с 6 до 7 человек. Каждый из них совершает по 30 звонков за дежурство.

В дневную смену сегодня заступили одновременно сразу три кандидата в депутаты: руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Андрей Кондратьев, председатель комиссии Госсовета РТ по контролю реализации госпрограммы по сельскому хозяйству Тахир Хадеев и ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Первенство одерживают вопросы по благоустройству территорий: уборке мусора, монтажу детских площадок. Помимо них, поступают обращения, связанные с социальной политикой республики, в том числе с трудоустройством молодежи, ремонтом дорог и проблемами ЖКХ. Просят татарстанцы решить и частные вопросы. Отдельные обращения связаны с проблемами республиканского и федерального уровня. У некоторых жителей республики не один десяток вопросов. Например, руководитель Русского общества в Набережных Челнах обратился сразу с 25 вопросами, каждый из которых действительно требует рассмотрения и принятия решения.

— Такая форма общения с населением — находка избирательной кампании, — считает Андрей Кондратьев. — Это очень эффективный сервис. У нас идет живая работа. Чувствуешь ее пульс и нерв. Больше всего задают вопросы по благоустройству, чему и посвящено большинство проектов «Единой России», с которыми мы идем в избирательную кампанию и над чем будем работать и дальше.

Андрей Кондратьев отметил доброжелательный настрой людей. По его словам, для людей очень неожиданно, что буквально через день-другой после их обращения им перезванивают кандидаты в депутаты, которые искренне желают помочь.

— Если поступают вопросы местного значения, сразу же связываемся с руководителями муниципалитетов, — продолжает лидер «Единой России» в Татарстане. — Если понимаем, что проблемы требуют решения на республиканском или федеральном уровне, направляем поправки в соответствующий орган законодательной власти и добиваемся выхода республиканских постановлений и поправок в федеральном законодательстве. Мы выполнили 85 процентов наказов жителей республики, полученных в прошлую избирательную кампанию, в 2014 году. Онлайн-сервис — очень серьезный вклад в то, чтобы народ был по-настоящему близок к власти.

В руководстве «Единой России» подчеркнули, что сервис «МойДепутат» продолжит работу и после выборов. На портале можно будет оставлять наказы не только депутатам-единороссам Госсовета РТ, но и представителям Татарстана в Госдуме РФ, а также членам муниципальных советов.