Эдуардо Докампо: «Первый гол «Ростова» стал ключевым моментом матча»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение казанцев от «Ростова» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Всем было видно, что сегодня преимущество было полностью у «Ростова». Мы позволили создать очень много моментов. Тем не менее сумели забить, затем был еще один момент, когда могли забивать второй гол, но вместо этого забил «Ростов». Это был ключевой момент. В итоге «Ростов» одержал заслуженную победу.

— У вас есть объяснение тому, что происходило с обороной «Рубина», особенно в первом тайме?

— Учитывая, что «Ростов» — очень сильная команда, у них есть очень хорошие игроки. Они играли интенсивно, поддерживали высокий темп, и мы не смогли справиться с этим.

— Вы смотрели победный гол? Был там офсайд?

— Пока не знаю.

— В каком состоянии Подберезкин? Он только залечился и тут же получил повреждение.

— Надеюсь, что травма не будет очень серьезной. Завтра посмотрим его состояние.

— Впервые после паузы попал в заявку Старфельт. Насколько он готов?

— Он только на этой неделе начал тренироваться, поэтому еще рано.

— Ваш голкипер провел блестящий матч, в то же время часто выходил далеко, фактически как полевой игрок. Как вы к этому относитесь? Это нарушение дисциплины или он все делал правильно?

— Я считаю, что он очень хорошо читал игру. При больших расстояниях за спинами соперник успевает оказывать давление. Он сокращал это расстояние, так что сопернику было тяжелее успевать оказывать давление. Мы просим, чтобы он играл смелее. Такая игра вратаря идет на пользу команде, — сказал Докампо.