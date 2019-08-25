Явка на выборах президента Абхазии к 18.00 составила 48,48%

К 18:00 на выборах президента Абхазии проголосовали 48,48% избирателей. По сравнению с прошлыми наблюдается незначительное снижение явки.

«Проголосовали 61 тысяча 20 человек. Процент явки составляет 48,48%", — передает «РИА Новости» слова пресс-секретаря ЦИКа Абхазии Елены Лабахуа.

Выборы считаются состоявшимися при явке более 50% избирателей.

В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.