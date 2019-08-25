Эксперт КФУ рассказал, почему этим летом в Казани мало комаров

Энтомолог, доцент КФУ Николай Шулаев рассказал о причинах малого числа комаров в Казани летом 2019 года. Основным фактором стали холода.

Среди причин также низкий уровень воды в реках в мае, месяце на который приходится пик размножения этих кровососущих насекомых. Кроме того, свой вклад внесла и санитарная обработка.

«Чаще всего в Казани встречается комар-пискун. От малярийного комара он отличается более мелкими размерами и посадкой: пискун сидит почти параллельно поверхности, а малярийный комар располагает тело перпендикулярно, как гвоздик. Домашние комары с удовольствием размножаются в подвалах, заполненных водой (не удивляйтесь, если встретите комара зимой: скорее всего, это ваш подвальный сосед), в теплых городских водоемах, и даже в аквариумах. В лесопарковых зонах вы можете встретить и другие виды, но кусаются они все одинаково», — рассказал «Реальному времени» Николай Шулаев.

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