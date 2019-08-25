В космосе зафиксировали первое преступление
СМИ обратили внимание на судебное разбирательство между астронавтом Энн Макклейн и ее супругой Саммер Уорден. Случай незаконного получения доступа к данным о счетах может стать первым преступлением в космосе.
Уорден подала жалобу в американскую Федеральную торговую комиссию.
По данным New York Times, Макклейн просматривала данные о состоянии счетов жены, находясь на борту МКС. Обвиняемая утверждает, что просто проверила состояние семейного бюджета.
Адвокат астронавта Расти Хардин добавил, что Уорден не предупреждала Макклейн о запрете на доступ к счетам.
Макклейн и Уорден поженились в 2014-м, однако через четыре года начали бракоразводный процесс. Макклейн провела на МКС семь месяцев, она вернулась на Землю в июне этого года.
Ранее сообщалось, что российский поставщик питания на МКС изменит меню для нового космонавта из ОАЭ. Он сможет рассчитывать на халяльные блюда.Общество
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