Опрос показал, чего ждут от нацпроекта «Образование» учителя и родители

Эксперты Общероссийского народного фронта и фонд «Национальные ресурсы образования» провели исследование, в котором спросили педагогов и родителей школьников об их ожиданиях от реализации нацпроекта «Образование».

Согласно исследованию, самыми важными задачами нацпроекта педагоги назвали модернизацию инфраструктуры — зданий, спортплощадок, техники и оборудования (45%) и открытие новых школ в селах (42%). Также учителя ждут массовых психолого-педагогических и методических консультаций для родителей (48%). Треть опрошенных считают важной цифровую трансформацию образования, 27% — обновления образовательных стандартов, 26% — создания новых организаций дополнительного образования.

Родители считают, что реализация нацпроекта сможет положительно повлиять на то, что дети смогут участвовать в международных соревнованиях (76%), обретут возможность выбирать наставников в исследованиях и проектах (72%), а также ходить на профориентационные онлайн-уроки (72%), передают «Известия».

Однако беспокойство родителей вызывает возможное увеличение нагрузки на школьников. Треть опрошенных (34%) опасается введения новых обязательных предметов или отдельных модулей, а 22% — увеличения количества проектов, исследований и творческих работ. Настороженно родителя настроены и в отношении индивидуализации обучения (так ответили 18% респондентов).

Ранее Татарстан вошел в число 14 субъектов РФ, которым уже перечислены субсидии на создание центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).

