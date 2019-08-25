Александр Гудков рассказал о том, как побывал в Казани 15 лет назад

Посол WorldSkills Александр Гудков рассказал, как 15 лет назад приехал по работе в Татарстан и поделился впечатлениями о сегодняшней Казани.

«Впервые я приехал в Казань лет 15 назад. Я тогда работал «тайным контролёром» от компании, которая производит шоколад. Надо было ездить на склад и проверять, столько ли продано, сколько указано в отчётах. Я отвечал за Альметьевск, Набережные Челны и Казань. В Казани склад был в Дербышках. И меня перед отъездом «благословляли» так: «Главное — вернись оттуда живым». Дело было в начале 2000-х, район неспокойный, могли, наверное, и пырнуть… но со мной такого не случалось», — поделился российский телеведущий.

Также он отметил, что Казань сейчас — это уютный, красивый студенческий город. «Город молодых. Я фанат всего нового, молодёжного. И поэтому я здесь, на мировом чемпионате по стандартам WorldSkills, поэтому я стал Послом этого чемпионата», — цитирует пресс-служба оргкомитета WorldSkills слова Гудкова.

Напомним, вчера, 24 августа, состоялась встреча с послом чемпионата, летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым.

