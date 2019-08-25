Минкультуры РФ поддержало воссоздание биржи труда для театралов

Министерство культуры РФ готово оказать поддержку в воссоздании театральной биржи труда, однако всесторонняя реализация проекта находится вне компетенции ведомства.

«Министерство культуры России относится к данной идее крайне позитивно, так как она дает новые возможности для выпускников театральных вузов, связанные с их трудоустройством», — цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы Минкульта.

Ранее комитет Госдумы по культуре обратился в Роструд, Минкультуры и Союз театральных деятелей с просьбой о возобновлении работы Всероссийского театрального центра занятости (театральной биржи труда), ликвидированного в 2007 году.

Напомним, на программу по возмещению части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируют выделить свыше 3,7 млрд рублей компенсаций.