Снимающим кино в России иностранцам выделят более 3,7 млрд рублей компенсаций

На программу по возмещению части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируют выделить свыше 3,7 млрд рублей компенсаций. Об этом рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

В рамках программы планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020-м и по 1,5 миллиарда в следующие два года. Планируется возвращать зарубежным компаниям от 30 до 40% расходов.

Оператором программы станет российский экспортный центр, который создаст экспертную группу, в нее войдут представители Минкультуры и отрасли, передает «РИА Новости».

Напомним, в июле этого года Американская киноакадемия приняла в свои ряды трех режиссеров из России.

