Marvel выпустит вторую часть черной пантеры в 2022 году

Вторая часть супергеройского блокбастера «Черная пантера» выйдет на экраны 6 мая 2022 года. Об этом сообщила в субботу в своем Twitter киностудия Marvel Studios.

Согласно опубликованным данным, режиссером фильма вновь будет Райан Куглер.

Just announced at #D23Expo, Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/9zfcFzOi6z