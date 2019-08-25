Marvel выпустит вторую часть черной пантеры в 2022 году

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Вторая часть супергеройского блокбастера «Черная пантера» выйдет на экраны 6 мая 2022 года. Об этом сообщила в субботу в своем Twitter киностудия Marvel Studios.

Согласно опубликованным данным, режиссером фильма вновь будет Райан Куглер.

Just announced at #D23Expo, Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/9zfcFzOi6z — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

Первая часть «Черной пантеры», вышедшая на экраны в 2018 году, повествует о вымышленной территории Ваканда в Африке, где находятся залежи уникального металла, поглощающего вибрацию. В фильме снялись Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира.

Фантастический фильм завоевал четыре награды премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерский составы), а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты. Лента удостоена «Оскара» в трех номинациях.