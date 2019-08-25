Повторная стыковка «Союза МС-14» с МКС планируется на 27 августа

Госкомиссия приняла решение о проведении утром 27 августа повторной попытки стыковки с Международной космической станцией (МКС) пилотируемого корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор».

Об этом сообщил в субботу первый замгенконструктора РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев в ходе переговоров с российскими членами экипажа станции, которые транслирует NASA.

«В ночь с воскресенья на понедельник мы на «Союзе», который с «Федором», проведем некую коррекцию в интересах стыковки утром во вторник, 27 августа. Это будет в районе восьми-девяти утра по московскому времени», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что в случае успешной второй попытки стыковки «Союза МС-14» с МКС специалисты рассчитывают вернуть этот корабль на Землю 7 сентября этого года, как и планировалось изначально. «Хотелось бы дату расстыковки оставить прежней — в ночь с 6 на 7 сентября», — сказал он, отвечая на вопрос одного из российских космонавтов, останется ли прежней дата расстыковки «Союза МС-14» от МКС.

Напомним, что космический аппарат был запущен утром в субботу, однако стыковка с МКС сорвалась.