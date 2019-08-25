ГИБДД РФ увеличит число проверок машин с детьми на дорогах
Подразделения Госавтоинспекции увеличат число проверок автомобилей с детьми на дорогах к началу учебного года.
Это связано с завершающимся сезоном отпусков и массовым возвращением детей домой. Также увеличение проверок вызвано ростом числа ДТП с пассажирами-детьми за последнее время.
Региональным подразделениям ведомства дали поручение рассматривать каждый случай ДТП с гибелью и ранением детей как комплексную проблему и тщательно их расследовать, передает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Перми не справился с управлением и врезался в стену. По данным регионального Минздрава, из 32 пострадавших — 10 детей (девять в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние).
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