В Роструде рассказали о востребованности участников WorldSkills

В Роструде сообщили о том, что резюме участников движения WorldSkills особо востребованы работодателями.

В ведомстве рассказали, что при размещении резюме на портале «Работа в России» соискатели могут получить официальное подтверждение об имеющихся у них компетенциях по стандартам WorldSkills. Соответствующая отметка участника движения WorldSkills отображается в резюме.

«Такие резюме чаще других просматриваются работодателями и получают отклики. Сегодня на «Работе в России» размещено примерно 2,8 тысячи резюме участников движения», — цитирует слова замруководителя Роструда Дениса Васильева «РИА Новости».

Также на портале «Работа в России» можно ознакомиться со списком компетенций Союза «Ворлдскиллс Россия» и просмотреть вакансии в соответствии с компетенциями.

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