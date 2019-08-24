В Татарстане строители ввели в эксплуатацию 1,6 млн кв. м жилья

На 23 августа в Татарстане введено в эксплуатацию более 1,6 млн кв. м жилья. Это составляет 66% от запланированного на 2019 год объема.

По инвестпрограме Госжилфонда РТ, в этом году планируется сдать 165 домов на 7 838 квартир, рассказал сегодня на совещании в кабмине первый замминистра строительства Татарстана Алексей Фролов. На сегодня есть отчеты по 74 домам на 2 571 квартиру, передает пресс-служба президента РТ.

В Татарстане также продолжается строительство инвестиционного жилья. Из строящихся 58 многоквартирных домов в высокой степени готовности находятся 42; в средней степени готовности — 16 домов.

По программе малоэтажного строительства по республике из плановых 7 325 домов введено в эксплуатацию 6 082 объекта, остаток — 1 243 дома.