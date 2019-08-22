В Instagram вновь зафиксировали сбой

Пользователи Instagram пожаловались на неполадки в работе сервиса. Большинство жалоб приходятся на США, Бразилию и Германию.

Однако соцсеть «упала» и в России, следует из данных сервиса Downdetector.

«Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 11.53 по времени Восточного побережья США (18.53 мск)», — говорится в сообщении.

С неполадками также столкнулись в Великобритании, Франции, Нидерландах, Италии, Австрии и Швеции. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

Более половины жалоб (61%) приходится на невозможность обновить ленту. Около 24% не могут зайти в приложение, и еще 13% испытывают трудности при просмотре «сториз».