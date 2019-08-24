В Банке «Аверс» прошел «День первоклассника»

Фото: Ринат Назметдинов

Перед началом нового учебного года в головном офисе Банка «Аверс» прошел корпоративный праздник «День первоклассника», организованный для детей сотрудников Банка.



Праздник начался с поздравления будущих первоклассников. Председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова пожелала будущим школьникам интересной школьной жизни, полной увлекательных открытий, новых знаний и верных друзей.

Сюрпризом для ребят стал интерактивный квест с элементами научного шоу, подготовленный Музеем естественной истории Республики Татарстан и небольшая экскурсия по зданию головного офиса Банка «Аверс». Будущим первоклассникам рассказали, что в конце ХIХ века здание по улице Мусы Джалиля, 3 (в н.в. здесь располагается головной офис Банка» Аверс», — прим. ред.) принадлежало Казанскому купеческому банку, который играл значительную роль в экономике Казанской губернии.

В завершении праздника детям были вручены дипломы юных ученых и «Умный портфель», содержащий все необходимое для учебы в школе.

ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014г.





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