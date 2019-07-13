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Правительство утвердило календарь по которому россияне будут отдыхать в 2020 году

15:12, 13.07.2019
Правительство утвердило календарь по которому россияне будут отдыхать в 2020 году
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Календарь праздничных дней утвержден кабмином РФ. Список выходных и рабочих дней официально опубликован сегодня.

Как следует из сообщения пресс-службы правительства, новогодние выходные 4 и 5 января будут перенесены на 4 и 5 мая.

Таким образом, россиян ждут каникулы в январе и мае, а также длинные выходные в феврале, марте и июне.

  • с 1 по 8 января — Новый год;
  • с 22 по 24 февраля — День защитника Отечества;
  • с 7 по 9 марта — Международный женский день;
  • с 1 по 5 мая — День весны и труда;
  • с 9 по 11 мая — День Победы;
  • с 12 по 14 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства
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