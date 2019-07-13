Правительство утвердило календарь по которому россияне будут отдыхать в 2020 году

Календарь праздничных дней утвержден кабмином РФ. Список выходных и рабочих дней официально опубликован сегодня.

Как следует из сообщения пресс-службы правительства, новогодние выходные 4 и 5 января будут перенесены на 4 и 5 мая.

Таким образом, россиян ждут каникулы в январе и мае, а также длинные выходные в феврале, марте и июне.