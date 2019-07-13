Правительство утвердило календарь по которому россияне будут отдыхать в 2020 году
Календарь праздничных дней утвержден кабмином РФ. Список выходных и рабочих дней официально опубликован сегодня.
Как следует из сообщения пресс-службы правительства, новогодние выходные 4 и 5 января будут перенесены на 4 и 5 мая.
Таким образом, россиян ждут каникулы в январе и мае, а также длинные выходные в феврале, марте и июне.
- с 1 по 8 января — Новый год;
- с 22 по 24 февраля — День защитника Отечества;
- с 7 по 9 марта — Международный женский день;
- с 1 по 5 мая — День весны и труда;
- с 9 по 11 мая — День Победы;
- с 12 по 14 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства
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