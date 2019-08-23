Ротенберг, Журавлев и Амиров вошли в состав молодежной сборной России на Турнир четырех наций

Стал известен состав сборной России (игроки до 20 лет) для участия в Турнире четырех наций.

В него вошли сразу несколько представителей «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». От казанской команды на турнир поедут вратарь Амир Мифтахов, защитник Даниил Журавлев и нападающий Дмитрий Воронков. «Салават Юлаев» делегировал в сборную форварда Родиона Амирова, хорошо проявивший себя на предсезонке главной уфимской команды.

Также в состав попали внук Зинэтулы Билялетдинова Александр Романов и нападающий питерского «Динамо» Павел Ротенберг.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Амир Мифтахов («Ак Барс»).



Защитники: Данила Галенюк (СКА), Богдан Жиляков («Трактор»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — «Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА).



Нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Григорий Денисенко («Локомотив»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — ЦСКА), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — СКА), Владислав Михайлов («Динамо» М), Павел Ротенберг («Динамо» СПб), Егор Степанов («Трактор»).

Турнир четырех наций пройдет с 23 по 25 августа в Перми. Соперниками сборной России станут команды Чехии, Финляндии и Швеции.