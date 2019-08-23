Toyota завершит выпуск RAV4 в России

Toyota остановит производство модели RAV4 четвертого поколения на заводе в Санкт-Петербурге. Новое поколение станет другим, и модель будет похожа на большие внедорожники бренда.

Завершить выпуск предполагается 1 октября, сообщает «Автостат».

У нового RAV4 увеличены габариты, улучшена геометрическая проходимость. Автомобиль имеет более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести.

Внедорожник будет предлагаться с двумя новыми атмосферными двигателями. У него будет вариатор с механическим редуктором, новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса и комплексная система помощи при движении по бездорожью Multi-terrain select.

Напомним, что Toyota стала одной из самых популярных марок у россиян среди подержанных авто.