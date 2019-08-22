В Чувашии Следком возбудил уголовное дело о массовой гибели рыбы от попавшего в реку навоза

Чувашское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о загрязнении вод, повлекшем массовую гибель рыбы.

«Цивильский бекон» не закопал в поле 14 тысяч тонн навоза. Это повлекло утечку навозных стоков и их попадание в водный объект, что привело к превышению в воде предельно допустимых концентраций аммиака и массовой гибели рыбы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Отмечается, что следствие устанавливает конкретных должностных лиц, ответственных за случившееся.

Также в СКР отметили, что предприятие уже возместило ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.