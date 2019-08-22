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В Казани самая длинная пробка растянулась на 2,8 км

20:53, 22.08.2019
В Казани самая длинная пробка растянулась на 2,8 км

Сегодня пробка на улицах Достоевского и Аделя Кутуя стала самой длинной в Казани. Затор растянулся на 2,8 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пик пришелся на 17:56, а в целом проблемы с трафиком на этом участке наблюдались 2 часа 10 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов.

В число самых длинных также вошли пробки на улице Вишневского (2,4 км), Сибирском тракте (2,3 км), улице Тэцевская (1.9 км) и участке Аделя Кутуя и Достоевского в сторону центра (1,8 км).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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