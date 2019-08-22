Из «китовой тюрьмы» выпустили всех косаток и белух

Из бухты Средняя в Приморском крае, которую называют «китовой тюрьмой», вывезли в Хабаровск последнюю партию из двух косаток, а также из шести белух.

Млекопитающих привезут в Хабаровск 23 августа. После этого они пройдут на судне по реке Амур до Николаевска-на-Амуре, где и будут выпущены на волю, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

На сегодняшний день выпущено в естественную среду обитания 8 из 10 косаток и 6 из 87 белух, находящихся в бухте Средняя.